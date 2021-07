Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Zwei verletzte Polizeibeamte nach Randalierer Einsatz

Ennepetal (ots)

Am Dienstagmorgen geriet ein 29-jähriger Ennepetaler mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin in der Wohnung des Mannes in Streit. Die Frau flüchtete aus Angst vor Übergriffen aus der Wohnung und informierte die Polizei. Als diese eintraf, öffnete der Mann nach mehrmaliger Aufforderung die Tür, kündigte aber körperliche Gewalt an, sollten die Beamten die Wohnung betreten. Als die Beamten sich nicht entfernten, ging der Ennepetaler mit gehobenen Händen in aggressiver Weise auf die Beamten zu. Diese konnten den Angriff abwehren und brachten den Mann mittels körperlicher Gewalt zu Boden. Der Mann wehrte sich heftig gegen die Maßnahmen und verletzte beide Beamten durch seine Gegenwehr leicht. Der Randalierer wurde zwecks Ingewahrsamnahme zur Polizeiwache gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen oder anderen Medikamenten stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

