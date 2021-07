Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Diebstähle aus Fahrzeugen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden in der Gevelsberger Innenstadt aus insgesamt fünf geparkten Pkw Gegenstände gestohlen. Die Fahrzeuge waren in der Gewerbestraße, Haßlinghauser Straße, Goethestraße und am Sonnenschein geparkt. In vier Fällen schlugen die Täter die Seitenscheiben ein und entwendeten unter anderem einen Werkzeugkoffer und eine Geldbörse. Aus einem augenscheinlich unverschlossenen Ford entwendeten sie ein iPad. Zurückgelassene Gegenstände im Fahrzeug sind für Täter immer ein lukratives Geschäft. Die Diebe können blitzschnell Beute machen und ebenso schnell fliehen, bevor sie entdeckt werden, daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Auto zurück!

