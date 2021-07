Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Pfeffersprayeinsatz beim Sommerfestival

Gevelsberg (ots)

Am Samstagabend beabsichtigten, gegen 20:00 Uhr, drei junge Männer das Gelände des Sommerfestivals in Gevelsberg zu betreten. Da sie kein gültiges Einlassbändchen besaßen und augenscheinlich stark alkoholisiert schienen, wurde ihnen der Einlass durch die Security-Mitarbeiter untersagt. Daraufhin wurden die drei Männer aggressiv und schlugen den Security-Mitarbeitern mehrfach mit den Fäusten gegen den Oberkörper und pöbelten lautstark. Im weiteren Verlauf drohte ein 21-jähriger Gevelsberger augenscheinlich einen Gegenstand aus der Hosentasche zu ziehen. Als seine Hand in der Hosentasche verschwand, setzte einer der Mitarbeiter Reizgas ein und verletzte den Mann damit leicht. Dieser wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. Die zwei anderen unbekannten Mittäter flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Security-Mitarbeiter blieben leicht verletzt, brauchten jedoch keine ärztliche Behandlung. Gegen den 21-Jährigen und seine Mittäter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell