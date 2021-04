Polizei Münster

POL-MS: Streifenwagen an der Hammer Straße beschädigt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Sonntag (25.4.) auf Montag (26.4.) schlugen Unbekannte an einem Streifenwagen zwei Seitenscheiben ein. Weitere Scheiben wurden durch Schlagmarken beschädigt. Der VW stand vor der Polizeiwache an der Hammerstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

