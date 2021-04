Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Automat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Wochenende an einem Zigarettenautomaten vor einem Vereinsheim auf dem Sonnenberg zu schaffen gemacht. Eine Zeugin beobachtete am Sonntag gegen 5:30 Uhr eine männliche Person, die das Geldfach eines Zigarettenautomaten in der Hand hielt. Er hatte eine etwa 30cm lange Stange in der anderen Hand, vermutlich das Aufbruchswerkzeig. Das Aufbrechen konnte sie nicht beobachten. Als der Unbekannte die Zeugin sah, flüchtete er in Richtung Emil-Cäsar-Park. Die Zeugin beschrieb den Mann, als um die 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit schlanker Statur. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover und einem schwarzen Mundschutz. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell