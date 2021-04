Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel abgetreten

Kaiserslautern (ots)

Mutwillig haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in der Baumschulstraße und dem Hildegardring sechs Autos beschädigt. Am Sonntagvormittag gingen mehrere Anzeigen von Fahrzeughaltern ein, die die beschädigten Außenspiegel an ihren geparkten Autos festgestellt haben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend 22 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell