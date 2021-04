Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Katzweiler (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Katzweiler. Gegen 01:35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Fahrzeug die Ziegelhütter Straße und kam in einer Linkskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den Gehweg und touchierte ein geparktes Fahrzeug. Im weiteren Verlauf überfuhr er eine Steinmauer, durchbrach daraufhin einen hölzernen Gartenzaun und kam anschließend zum Stehen. Der Kaiserslauterer versuchte nunmehr von der Unfallstelle zu flüchten. Zeugen, die den Mann beobachtet hatten, verfolgten diesen, konnten ihn einholen und brachten ihn zurück zur Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer bemerkt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. |pvd

