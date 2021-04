Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Rangieren Frau verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitag ereignete sich gegen 10:00 Uhr in der Königsstraße ein Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Eine 59-Jährige aus Kaiserslautern musste aufgrund einer Panne mit ihrem Pkw anhalten. Hierbei stellte sie ihr Fahrzeug ab, stieg aus und wartete auf dem Radweg neben der Fahrbahn auf den von ihr verständigten Abschlepper. Zu diesem Zeitpunkt rangierte ein 52-jährige Kaiserslauterer mit einem Transportfahrzeug und touchierte hierbei beim Rückwärtsfahren mit dem Heck die 59-Jährige. Während des Rangiervorganges wurde er von einem Kollegen eingewiesen. Der Einweiser gab gegenüber der Polizei an, dass die Frau plötzlich hinter das Transportfahrzeug gelaufen sei. Ein Warnruf an den Fahrer soll hierbei erfolglos geblieben sein. Die 59-Jährige, die keine Angaben zum Unfallhergang machen konnte, zog sich Verletzungen am linken Arm sowie linken Bein zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. |pvd

