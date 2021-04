Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vandalismus: Außenspiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Im Benzinoring haben Vandalen in der Nacht zum Donnerstag an mindestens einem Auto einen Außenspiegel beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte gegen den Spiegel traten oder schlugen. Den Schaden an dem grauen SUV entdeckte der Fahrzeughalter frühmorgens. Ein Teil des Spiegelgehäuses war abgebrochen. Der Schaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem sind während der Nacht Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

