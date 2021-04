Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Speedmarathon am 21. April: Bekanntgabe der Messstellen in Nordhessen

Kassel (ots)

Nordhessen:

Auch das Polizeipräsidium Nordhessen beteiligt sich in diesem Jahr wieder am europaweiten Speedmarathon, der am nächsten Mittwoch, dem 21. April, stattfinden wird. Eine Übersicht über die Messstellen in Nordhessen finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung und im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/1006668663.

Die Messstellen der Polizei und der Kommunen in Nordhessen im Überblick:

Stadt und Landkreis Kassel

- Kassel, Ihringshäuser Straße, B 3 - Kassel, Fiedlerstraße - Kassel, Waldemar-Petersen-Straße - Kassel, Leipziger Straße, B 7 - Kassel, L 3237, Dahlheimer Weg - Bad Emstal, Klosterweg - Bad Emstal, Wolfhager Straße - Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee - Fuldabrück, L 3460, Kiliansblick - Fuldatal, B 3, Schocketal - Habichtswald, L 3298, Essigberg - Hofgeismar, Am Anger - Immenhausen-Holzhausen, L 3232 - Kassel, Ahnatalstraße - Niestetal, L 562, Parkplatz Bergstraße - Schauenburg, L 3215 - Vellmar, B 7, Vellmar-Mitte

Schwalm-Eder-Kreis

- Morschen, B 83 - Schwalmstadt, B 254, Abzweig Rörshain - Wabern, B 253

Werra-Meißner-Kreis

- B 7, zw. Fürstenhagen und Eschenstruth - B 7, zw. Ringgau Rittmanshausen und Netra - B 27 in Höhe Einmündung B 80 nach Witzenhausen - Hessisch-Lichtenau, B 487, Spangenberger Straße - Hessisch-Lichtenau, B 487, Höhe Esso-Tankstelle - Eschwege-Albungen, B 27 - Sontra, Jahnstzraße, Adam-von-Trott-Schule - Sontra-Wichmannshausen, B 400, Ulfetalbrücke - Wehretal-Reichensachsen, B 27

Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Allendorf, Bahnhofstr. 8 - Allendorf-Haine, B 253 - Battenberg, Dodenauer Straße - Frankenberg, innerorts - Gemünden, Wohraer Straße - Hatzfeld, Berleburger Straße - Lichtenfels - Goddelsheim, Sachsenberger Straße - Mandern, B 253, Ortsdurchfahrt

Einladung für Medienvertreter

Medienvertreter, die Interesse an der Begleitung einer Geschwindigkeitsmessung haben, sind dazu eingeladen, die Kontrollstelle in der Friedrich-Ebert-Allee in Baunatal in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zu besuchen. Um vorherige Anmeldung bis spätestens Dienstag, 20. April, 12 Uhr, bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, unter Tel.: 0561-910 1021 wird gebeten.

Die Medienkontrollstelle wird unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften und der vorgeschriebenen Abstandsregelungen durchgeführt.

Infos und eine aktuelle Berichterstattung zum Speedmarathon finden Sie zudem in unseren Social-Media-Kanälen bei Twitter@Polizei_NH oder Facebook@PolizeiNordhessen.

