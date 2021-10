Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Beschränkte Sicht

Soest (ots)

Am Donnerstag (7. Oktober), um kurz vor 18 Uhr, wollte eine 28-jährige Autofahrerin aus Soest den Parkplatz des Schwimmbades am Ardeyweg verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 15-jähriger Soester, vom Oelmüllerweg aus kommend, mit seinem Fahrrad den linken Gehweg in Richtung Senator-Schwarz-Ring. An der Ausfahrt des Parkplatzes übersah die Frau den von rechts kommenden Jugendlichen und touchierte diesen leicht. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt, konnte sich jedoch noch auf dem Rad halten und fiel nicht hin. Die Sicht für die Autofahrerin wurde durch einen Zaun und vorhandenes Buschwerk teilweise eingeschränkt. (reh)

