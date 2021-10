Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Stark gebremst

Werl (ots)

Ein 59-jähriger Werler befuhr am Donnerstag (7. Oktober), gegen 18.50 Uhr, mit seinem Fahrrad einen Feldweg an der Unnaer Straße. Im Bereich der Einmündung, östlich der Autobahnbrücke zur A445 bemerkte er einen 28-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen aus einer Straßeneinmündung kam und den er wegen der tief stehenden Sonne erst im letzten Moment erkannte. Der Radfahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, bei der er jedoch stürzte und sich leicht verletzte. Der 59-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

