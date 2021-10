Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Kellerfenster eingeschlagen

Ense (ots)

Ein eingeschlagenes Kellerfenster und zwei entwendete Computertabletts zeugen von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Rückenweg. Der Einbruch fand am Donnerstag (7. Oktober), zwischen 08.35 Uhr und 14.45 Uhr, statt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

