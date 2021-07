Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasgeruch in einem Wohngebäude

Mönchengladbach Giesenkirchen, 28.07.2021, 18:55 Uhr, Sebastianstraße (ots)

Am Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Wohngebäude an der Sebastianstraße gerufen. Das Gebäude ist zur Zeit nicht bewohnt und wird renoviert. Im Keller war starker Gasgeruch wahrnehmbar.

Die Feuerwehr sperrte die Sebastianstraße in Höhe der Einsatzstelle ab. Bereits im Eingangsbereich des Gebäudes konnte ein starker Gasgeruch festgestellt werden. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude vor. Durch den Einsatz eines Mehrgasmessgerätes konnte die Quelle des Gasgeruchs auf einen Müllhaufen im Keller zurückgeführt werden. In dem Müllhaufen wurde ein alter Campinggrill mit einer Gaskartusche gefunden. Der Grill wurde samt der undichten Gaskartusche aus dem Keller entfernt. Der Keller wurde mittels Hochleistungslüfter belüftet.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Justin Vogts

