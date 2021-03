Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter in weißem Schutzanzug sprüht Graffitis an Hauswände: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, in der Bunsenstraße, nahe der Helmholtzstraße, Graffitis an die Hauswände einer Moschee und zweier Firmen gesprüht. Anschließend flüchtete der männliche Täter, der nach Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera einen weißen Schutzanzug und einem schwarzen Rucksack auf dem Rücken trug, vom Tatort. Wie die eingesetzten Polizisten des Reviers Nord bei ihrer Anzeigenaufnahme feststellten, hatte der Täter mit pinker Farbe mehrere Schriftzüge und Zahlenkombinationen an die Fassaden gesprüht und einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet. Da die Schriftzüge und Zahlenkombinationen auf eine politisch linksmotivierte Tat hinweisen, werden die weiteren Ermittlungen von der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

