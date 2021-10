Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Wohnungseinbruch in der Egerstraße

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 30.10.2021, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 22 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Wohnung auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten in dem Wohnhaus. Der oder die Täter entwendeten Bargeld bevor sie unerkannt entkamen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell