Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Taschendiebe flüchten ohne Beute

Hattingen (ots)

Am Samstag wurde eine 55-jährige Hattingerin Opfer eines Diebstahls. Gegen 11 Uhr hielt sie sich in einem Lebensmittelmarkt in der Kreisstraße auf. An der Gemüseauslage fiel ihr eine Frau auf, die sich an sie drängte. Als sie der Nähe der Frau ausweichen wollte, wurde sie ebenfalls durch einen Mann bedrängt. Als ihr auffiel, dass der Mann einen Umschlag mit Bargeld aus ihrer umgehängten Handtasche zog und diese einstecken wollte, reagierte sie und hielt den Mann und die Frau am Arm fest. Als diese sich aus dem Griff lösen wollten schrie die 55-Jährige und machte so ihren Begleiter und andere Personen auf das Diebespärchen aufmerksam. Der 57-jährige Mann, ein anderer Unbeteiligter und eine Angestellte kamen der Frau zur Hilfe. Aus Angst gab der Tatverdächtige den Umschlag an die Frau zurück. Als das Paar in das Büro gebracht werden sollte, nutzten diese einen Moment und flüchteten aus dem Geschäft. Auf dem Parkplatz konnten sie dabei beobachtet werden, wie sie in einen dort abgestellten schwarzen BMW stiegen und davon fuhren. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ. Sie werden so beschrieben: 1. Frau, ca. 160cm groß, schlank, 35-40 Jahre, dunkle schwarze Haare zum Zopf gebunden, beige Steppjacke, braune Handtasche, südländisches Erscheinungsbild

2. Mann, ca. 180cm groß, 35-40 Jahre, kräftig gebaut, kurze schwarze Haare, blaue Fleece Jacke, südländisches Erscheinungsbild

