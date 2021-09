Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rheine (ots)

Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Rheine ist am Dienstagnachmittag (31.08.21) gegen 15.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Catenhorner Straße schwer verletzt worden. Der Rheinenser fuhr mit seiner silberfarbenen Kawasaki auf der Catenhorner Straße in Richtung stadtauswärts. Zur selben Zeit war eine 42-jährige Autofahrerin aus Rheine mit ihrem blauen Ford Focus auf derselben Straße in Fahrtrichtung Rheine unterwegs. Die 42-Jährige wollte ersten Erkenntnissen zufolge nach links in die Goldbergstraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 65-Jährige über die Motorhaube des Fords geschleudert wurde. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallstelle gereinigt werden. Der Sachschaden des Unfalls liegt schätzungsweise bei rund 7000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell