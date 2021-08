Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Montagabend (30.08.) hat es gegen 19.30 Uhr an der Laggenbecker Straße einen Verkehrsunfall gegeben. Eine Pedelec-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Eine 54-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit ihrem Mercedes-Benz auf dem Südhang in Richtung Laggenbecker Straße. An der Einmündung mit der Laggenbecker Straße wollte die Frau mit ihrem Fahrzeug nach rechts in Richtung Innenstadt weiter fahren. Dort kollidierte die Mercedes-Fahrerin mit einer 48-jährigen Ibbenbürenerin, die mit ihrem Pedelec auf der Laggenbecker Straße in Richtung Laggenbeck fuhr. Die 48-jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.150 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell