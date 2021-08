Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrskontrolle auf der B 54

Ochtrup (ots)

Am Montag (30.08.2021) haben Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Steinfurt und des Zolls in der Zeit von 14.15 Uhr bis 19.00 Uhr Kontrollen auf der Bundesstraße 54 im Bereich Ochtrup durchgeführt. Vor Ort waren auch zwei Ärztinnen, die Blutproben entnommen haben. Die Fahrerinnen und Fahrer aus beiden Fahrtrichtungen wurden über die Parkplätze "Weiner" geleitet. In 12 Fällen ergab sich der Verdacht auf eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Es wurden entsprechend Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen vorgelegt. Bei einem Autofahrer, der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, stellten die Beamten außerdem fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Er erhielt eine Strafanzeige. Ebenso der Halter des Fahrzeugs, der dem Mann ohne Führerschein sein Auto überlassen hatte. Bei einem 46-jährigen Niederländer wurden 5 Kilogramm Kokablätter gefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft für den Niederländer anordnete. Des Weiteren wurden bei vier Fahrern geringe Mengen Marihuana und Kokain gefunden. Sie haben eine Strafanzeige erhalten. Bei der Kontrolle eines weiteren Fahrers bemerkten die Beamten, dass der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug führte. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet. Wegen diverser weiterer Verstöße, wie zum Beispiel der Nutzung des Handys beim Fahren oder Gurtverstößen, wurden insgesamt 10 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Verwarngelder verhängt.

