Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Geschäft

Hattingen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (30.10 bis 02.11) öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür eines Geschäftes in der Heggerstraße. Die Täter hebelten die Tür auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Beute erlangten sie keine und sie flüchteten unerkannt.

