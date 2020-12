Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

BinsfeldBinsfeld (ots)

Am Freitag, den 11.12.2020 kam es gegen 18:24 Uhr auf der B 50 zwischen Binsfeld und Spandgahlem zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die B 50 von Binsfeld kommend in Richtung Spandgahlem. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses überschlug sich und blieb im linken Straßengraben liegen. Während der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahrgenommen werden, so dass die Entnahme einer Blutprobe bei ihm angeordnet wurde. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Wittlich verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell