Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210815 - 0976 Frankfurt-Höchst: Gartenhüttenbrände in Gartenanlage

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (14. August 2021) brannten in einer Kleingartenanlage zwei Gartenhütten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Über den Notruf ging gegen 0:50 Uhr zunächst die Meldung eines Brandes in einer Kleingartenanlage Am Stadtpark ein. Umgehend begaben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei zu der gemeldeten Örtlichkeit. Eine Gartenhütte stand in Vollbrand. In der Nähe befindliche Büsche und Sträucher brannten. Darüber hinaus kam es durch die Ausdehnung des Brandes zu Beschädigungen an einer zweiten Gartenhütte, die ebenfalls Feuer gefangen hatte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht und ein Übergreifen auf weitere angrenzende Kleingärten verhindert werden.

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Zwei auf einem der Grundstücke gehaltene Hasen verstarben jedoch bei dem Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

