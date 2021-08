POL-F: 210813 - 0973 Frankfurt am Main: Hinweise der Frankfurter Polizei zur anstehenden Sportveranstaltung "Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt"

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(ro) Am kommenden Sonntag, den 15. August 2021, findet in und rund um Frankfurt die diesjährige "Mainova IRONMAN European Championship" statt. In diesem Jahr werden etwa 1.350 Athletinnen und Athleten an den Start gehen. Der Startschuss der Veranstaltung fällt um 06:25 Uhr am Langener Waldsee, wo es eine 3,8 km lange Schwimmstrecke zu absolvieren gilt. Im Anschluss legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 185 km lange Radstrecke durch die umliegenden Landkreise zurück. Die abschließende Laufstrecke von 42,195 km führt in mehreren Runden entlang des Mainufers und endet dort spätestens um 22:00 Uhr mit dem finalen Zieleinlauf auf dem Römerberg. Aufgrund der Veranstaltung ist in und rund um Frankfurt sowie insbesondere im Bereich der Frankfurter Innenstadt mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Die Frankfurter Polizei empfiehlt, sofern möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und betroffene Bereiche weiträumig zu umfahren.

Besonders sensibilisieren möchten wir für das ordnungsgemäße Abstellen von Fahrzeugen, um Abschleppmaßnahmen zu vermeiden.

Informationen und Auskünfte zur Veranstaltung (z.B. zur Streckenführung und Sperrzeiten) erhalten Sie sowohl auf der Internetseite des Veranstalters

https://www.ironman.com/im-frankfurt

als auch über die Informations-Hotline 069-21234000.

Diese ist zu den folgenden Zeiten besetzt:

Mittwoch, 11. August 2021 bis Samstag, 14. August 2021: jeweils 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, 15. August 2021:

06:00 Uhr bis 15:00 Uhr

In vielen Bereichen ist die Durchführung der Veranstaltung in diesem Jahr von der anhaltenden Covid-19-Pandemie geprägt. Auch hier verweisen wir auf die Internetseite des Veranstalters und die dortigen Hinweise und Empfehlungen. Insbesondere interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer sollten beachten, dass einige Bereiche abgesperrt sein werden und nur von Teilnehmenden und deren registrierten Angehörigen betreten werden können (Expo Mainkai, Langener Waldsee, Römerberg).

Die Frankfurter Polizei wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen Wettkampf!

