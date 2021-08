Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210812 - 0972 Frankfurt-Fechenheim: Brand in Lagerhalle

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochnachmittag geriet in Fechenheim ein Teil einer Lagerhalle in Brand. Vier Mitarbeiter eines in der Orber Straße befindlichen Unternehmens wurden leicht verletzt. Sie atmeten Rauchgase ein, als sie vor Ort befindliche Feuerlöscher einsetzten und kamen später zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die alarmierte Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand.

Die Ursache für die Entstehung des Brandes ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

