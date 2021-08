Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210812 - 0971 Frankfurt-Nieder-Eschbach: Täter vergisst sein Mobiltelefon am Tatort

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (11.-12. August 2021) erwischte ein 33-jähriger Mann einen 26-jährigen Autoknacker auf frischer Tat. Für den Tatverdächtigen klickten wenig später die Handschellen.

Gegen 00.45 Uhr staunte der 33-Jährige nicht schlecht, als er sah, wie ein fremder Mann es sich in seinem VW Golf gemütlich gemacht hatte. Als er den Unbekannten ansprach, suchte dieser unmittelbar das Weite. Sofort wählte der 33-jährige Pkw-Eigentümer den Notruf und informierte die Polizei über den Vorfall. Noch während er telefonierte, kehrte der Täter zurück, da er wohl sein Mobiltelefon in dem VW vergessen hatte. Das Opfer hielt den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Der 26-jährige Tatverdächtige führte bei der Festnahme eine Damenhandtasche mit sich, welche er mutmaßlich zuvor entwendet hatte, so dass die Beamten diese sicherstellten.

Der 26-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und wird zeitnah dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

