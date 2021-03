Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Polizei Bad Hersfeld stellt größere Menge Betäubungsmittel und Bargeld sicher

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Die Bilanz einer Kontrolle der Bad Hersfelder Polizei: Sicherstellung von circa einem Kilogramm Marihuana, etwa 25 Gramm Kokain und mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung.

Anlass der Kontrolle am späten Dienstagabend (02.03.) in der Frankfurter Straße war der Verdacht von Corona-Verstößen wegen der Zusammenkunft von mehreren Personen. Die Beamten kontrollierten fünf Personen und die entsprechenden zwei Pkws. Bei der Durchsuchung eines 20-jährigen Bad Hersfelders fanden die Polizisten circa 25 Gramm Kokain und eine dreistellige Summe Bargeld. Außerdem stellten sie in dem Auto eines 21 Jahre alten Mannes aus Bad Hersfeld circa ein Kilogramm Marihuana sicher. Die Beamten nahmen die beiden Männer wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig fest und durchsuchten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda deren Wohnungen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die Bad Hersfelder wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Gegen alle fünf Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gefertigt.

Dr. Christine Seban

Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Patrick Bug

Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell