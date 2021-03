Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Unfall mit Personenschaden

Homberg - Am Samstag (06.03.), gegen 11:15 Uhr, parkte ein 53-jähriger Mann aus Homberg seinen schwarzen Ford in Homberg in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 56. Als er sich wieder in den fließenden Verkehr einordnen und Richtung Innenstadt fahren wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 62-jähren Mann mit seinem VW Tiguan, der die Frankfurter Straße befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Eines der Fahrzeuge wurde auf ein weiteres geparktes Fahrzeug (Ford S-Max) geschoben und beschädigte dieses ebenfalls. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gefertigt:

Polizeistation Alsfeld, Schwenzfeier, VA'e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell