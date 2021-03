Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Garage - Fahrraddiebstahl - Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Hausfassade beschmiert - Rollerkennzeichen gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Garage

Wartenberg/Landenhausen - Zwischen Montagmorgen (01.03.) und Donnerstagabend (04.03.) brachen Unbekannte in der Wilfried-Hilbrig-Straße in die Garage eines Einfamilienhauses ein. Dort durchwühlten die Täter eine Werkstatt und stahlen mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Es entstand 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Fahrraddiebstahl

Schlitz - Am Freitag (05.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße "Auf der Hall" ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen hatten. Das schwarz-grüne Mountainbike hatte einen Wert von circa 350 Euro. Hinweise zum Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Mücke/Nieder-Ohmen - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Samstag (06.03.) in der Merlauer Straße erfolglos die Eingangstür eines Lebensmittelmarktes aufzuhebeln. Es entstand 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Hausfassade beschmiert

Freiensteinau/Ober-Moos - Am Sonntagmittag (07.03.) wurde festgestellt, dass Unbekannte die Fassade eines Hauses in der Nieder-Mooser Straße mit Farbe beschmiert hatten. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Rollerkennzeichen gestohlen

Schotten - Unbekannte stahlen am Sonntagabend (07.03.) in der Straße "Am Bockzahl" das Versicherungskennzeichen 648-LBD eines Peugeot-Rollers. Der Roller stand am dortigen Sportplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell