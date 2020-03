Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 19-Jähriger flüchtet nach Messerattacke +++ Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Celle (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann aus Celle hatte am Freitagabend gegen 19.00 Uhr an der Wohnungstür eines Bekannten geklingelt. In der Wohnung befanden sich außer dem späteren Opfer weitere Gäste.

Der Beschuldigte wandte sich direkt an einen in der Wohnung befindlichen 20-jährigen Mann und forderte ihn zur Begleichung von Drogenschulden auf. Als dieser angab, kein Geld zu haben, stach der 19-Jährige vor den Augen mehrerer heranwachsender und jugendlicher Zeugen mehrfach auf den 20-Jährigen ein und flüchtete aus der Wohnung.

Kurz darauf kehrte der Beschuldigte noch einmal in die Wohnung zurück, weil er sein Cappy und seine Brille in der Wohnung vergessen hatte.

Bei dieser Gelegenheit stahl er eine abgerissene Bauchtasche des Opfers mit persönlichen Papieren und Schecks.

Das Opfer erlitt mehrere, potenziell lebensbedrohliche, Stich-und Schnittverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Celle wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der Streit durch Konflikte im Zusammenhang mit Betäubungsmittelhandel entstanden sein könnte.

