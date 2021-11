Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 23. November 2021, zwischen 3.30 Uhr und 12.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf einem Parkplatz eines Lagers im Brookweg einen Skoda Octavia. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24. November 2021, um 17.00 Uhr stellten Polizeibeamte auf der Beverbrucher Straße einen Jugendlichen fest, der dort mit einem ungedrosselten Kleinkraftrad unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wurde durch einen Erziehungsberechtigten am Kontrollort abgeholt.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24. November 2021, um 18.18 Uhr geriet ein Jugendlicher mit seinem Kleinkraftrad in eine Kontrolle der Polizei. Er fuhr zuvor Am alten Hafen in Richtung B401 mit 45km/h, obwohl er nur im Besitz einer Prüfbescheinigung ist. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Erziehungsberechtigten informiert.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 24. November 2021, um 16.00 Uhr geriet ein 28-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier stellten sie Beamten fest, dass für die Nachrüstfelgen in Kombination mit dem Gewindefahrwerk und der Spurverbreiterung eine Einzelabnahme erforderlich ist. Die Durchführung einer Einzelabnahme durch einen Sachverständiger steht noch aus. Damit ist die Betriebserlaubnis erloschen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 24. November 2021, um 7.55 Uhr, wollte ein 19-jähriger Autofahrer aus Garrel von der Inselstraße Inselstraße auf die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigen 25-jährigen Autofahrer aus Cloppenburg, welcher die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 19-jährige Mann wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. November 2021, zwischen 14.00 Uhr und 15.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Parkvorgang einen VW Golf, welcher auf einem Parkplatz in der Angelbecker Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

