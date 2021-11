Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Retoure-Irrläufer löst Polizeieinsatz aus

Am 25. November 2021, um 11.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung darüber, dass bereits am gestrigen Tag ein Paket aus dem Ausland in einem Verbrauchermarkt in der Hakenstraßen durch die Post zugestellt worden sei, welches nicht zugeordnet werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen und einer Einbeziehung von Spezialisten aus Hannover konnte schnell geklärt werden, dass vom Paket keine unmittelbare Gefahr ausging. Es lag bereits in einem separaten Raum. Absperrmaßnahmen sowie eine Räumung wurden geprüft, waren aber nicht erforderlich. Im Laufe des Einsatzes wurde das Paket von Spezialisten untersucht, der Inhalt war ungefährlich. Es handelte sich um einen Irrläufer einer Retoure. Dies konnte schnell durch erste Ermittlungen in Erfahrung gebracht werden. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit.

