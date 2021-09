Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

Beifahrer führt ebenfalls Drogen mit

Erpel (ots)

Am Dienstagabend kontrollierte die Linzer Polizei einen Pkw in der Bahnhofstraße in Erpel. Bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der Personenkontrolle des Beifahrers fanden die Polizisten auch bei ihm geringe Mengen von Betäubungsmitteln. In beiden Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

