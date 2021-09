Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Nassauer Str. 24 (ots)

Am Di., 07.09.2021, gegen 07:35 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Ford Fiesta die Nassauer Straße aus Richtung Oststraße kommend bergauf in Fahrtrichtung Berufsbildende Schule. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Omnibusses befuhr die Straße im Gegenverkehr. Im Bereich der Haus Nr. 24 kam es in einem schmalen Streckenabschnitt (Fahrbahnbreite 5,2 Meter) zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge im Gegenverkehr. Dabei entstand am Pkw Fiesta leichter Sachschaden im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Hier waren auch gelbliche Farbanhaftungen vorhanden. Hinweise zu dem Omnibus beziehen sich lediglich auf die Farbgebung. Hierbei soll es sich um einen gelb-weißen/ gelb-orangen Omnibus gehandelt haben. Weiteres zu dem Fahrzeug ist nicht bekannt. Allerdings dürfte auch an dem Bus ein optisch markanter Schaden vorhanden sein, der sich auf der linken Fahrzeugseite ab Mitte des Fahrzeuges befinden dürfte. Der Fahrzeugführer des Omnibusses dürfte den seitlichen Zusammenstoß nicht bemerkt haben. Der Omnibusfahrer wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

