Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Pkw übersieht Motorradfahrer; Biker schwer verletzt

Holzminden (ots)

In der Freitagnacht, gegen 23.00 Uhr, kam es im Stadtgebiet Holzmindens zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 32-jähriger Holzmindener befuhr dabei mit seinem Pkw Dacia die Allersheimer Straße stadteinwärts. In Höhe der Dr.-Jasper-Straße wollte er in diese einbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 18-jährigen Holzmindener auf seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell