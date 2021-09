Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einkaufswagen rollt gegen Pkw

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagmorgen befand sich ein 55-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in St.-Katharinen. Während des Beladens der Einkäufe in den Pkw, rollte der Einkaufswagen unbemerkt weg und kollidierte mit einem Pkw, der gerade auf den Parkplatz fuhr.

