Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

37154 Northeim, B3, Sudheim, Höhe der Behelfsampel Abzweig Levershausen

Northeim (sin) - Eine 88-Jährige aus Hardegsen befuhr mit ihrem VW-Passat die B3 in Richtung Nörten-Hardenberg. Hinter Sudheim, auf Höhe der Behelfsampel am Abzweig nach Levershausen, übersah sie das Rotlicht. Eine 64-Jährige aus Katlenburg-Lindau bog zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw VW-Golf von Levershausen kommend nach links auf die B3 in Fahrtrichtung Nörten-Hardenberg ab. Es kam Zusammenstoß, durch den die 88-Jährige mit ihrem Pkw gegen einen Baum geschleudert und dabei leicht verletzt wurde. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen Prellungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Auch die andere Unfallbeteiligte wurde sicherheitshalber zur Überprüfung auf Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand insgesamt etwa 7.500 EUR Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

