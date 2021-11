Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 24. November 2021, gegen 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Gazelle, welches vor einem Sonderpostenmarkt in der Falkenrotter Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Am Mittwoch, 24. November 2021, zwischen 23.25 Uhr und 23.35 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person auf einem Baustellengelände in der Steinfelder Straße zu einer dort abgestellten Baumaschine und manipulierte im Bereich des Tanks. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Person gestört und sie flüchtete in Richtung Wald. Der Zeuge beschrieb die Person als männlich, dunkel gekleidet und ca. 180cm groß. Er ließ einen Kraftstoffkanister sowie einen Rucksack zurück. Wer hat eine verdächtige Person vor oder nach der Tat in der näheren Umgebung gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Einbruch in ein Haus

Am Mittwoch, 24. November 2021, von 16.30 Uhr bis 17.35 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Personen im rückwärtigen Bereich eines Hauses in der Sperlingstraße Zugang zum Inneren. Von dort aus begab er sich in weitere Räumlichkeiten, durchsuchte das Haus offenbar nach Diebesgut und entwendete schließlich Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24. November 2021, um 17.00 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Holdorfer mit einem Auto auf der Dammer Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab ein Ergebnis von 1,32 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 23. November 2021, 07.00 Uhr und Mittwoch, 24. November 2021, 10.36 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Falkenrotter Straße einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke "Daimler, Mercedes Benz" an der Stoßstange. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. November 2021, zwischen 12:30 und 14:10 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit einem dunklen Kraftfahrzeug, einen geparkten weißen Skoda Octavia in der Straße Am Hofe und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

