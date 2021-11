Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Strücklingen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 24. November 2021, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 25. November 2021, 7.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen Warnschilder der 3G-Regelung am Parkplatz einer Schule in der Jahnstraße. Zudem wurde das Hinweisschild Bushaltestelle stark verbogen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

