Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 24. November 2021, von 07.00 Uhr bis 16.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Bushaltestelle in der Langen Straße in Vechta, ein verschlossenes Herren-Mountain Bike des Herstellers "Panther". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 26. November 2021 gegen 18.10 Uhr, wurde ein schwarzes Mountainbike mit grünen Akzenten entwendet, welches vor einem Verbrauchermarkt in der Falkenrotter Straße stand. Der Geschädigte hat sich dann zu Fuß auf den Weg gemacht und dabei fiel ihm auf, dass ihm der bislang unbekannte Tatverdächtige entgegenkam. Dieser hatte den Radweg an der Falkenrotter Straße in Fahrtrichtung Stadtzentrum befahren. Es soll sich dabei um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln mit großer, kräftig-muskulöser Statur. Er hatte dunkle Haare und war mit einer reflektierenden Jacke bekleidet. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung nicht antreffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Kraftrades

Im Zeitraum von Mittwoch, 24. November 2021, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 25. November 2021, 12.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein Motorrad, welches auf einem Grundstück an der Straße Zur Mühle abgestellt worden war. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Motorrad das Kennzeichen VEC-BE 36 angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Dieb entwendet Bargeld

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. November 2021, 23.00 uhr und Donnerstag, 25. November 2021, 8.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Wohnung in der Memlebenstraße. Hier entwendete er aus zwei Geldbörsen in der Küche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Schornsteinbrand

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 19.40 Uhr geriet ein Schornstein eines Hauses im Sanddornweg in Brand. Aufgrund der starken Ansammlung der Hitze begann das Rohr zu qualmen, dadurch wurde die Isolierung, ein Teil der Decke sowie zwei Kühlschränke beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Damme löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Wohnbereich ist noch bewohnbar. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände zu dem Brand. Der zuständige Schornsteinfeger war bereits vor Ort und gab die Feuerstätte wieder frei.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 18.13 Uhr befuhr ein 26-jähriger Visbeker mit seinem Pkw die Hauptstraße, obwohl seine ausländische Fahrerlaubnis seine Gültigkeit verloren hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, um 03.20 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger aus Damme die Bahnhofstraße mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Holdorf - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 2.40 Uhr geriet ein 24-jähriger Autofahrer aus Steinfeld in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten mussten dabei am Fahrzeug feststellen, dass andere Federn, Felgen sowie Distanzscheiben vorhanden waren, wofür keine Eintragungen vorgezeigt werden konnten. Zudem war an den Rückleuchten eine Tönungsfolie angebracht worden. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 23. November 2021, 12.00 Uhr und Mittwoch, 24. November 2021, 11.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Parkvorgang einen auf dem Parkplatz in der Straße Am Mühlenbach abgestellten BMW 1er. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 22. November 2021, 18.00 Uhr und Dienstag, 23. November 2021, 7.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannte LKW-Fahrer beim Rangieren eine Straßenlaterne in der Habelschwerdter Straße. Die Laterne knickt dadurch ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 18.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eines dunklen Kraftfahrzeuges einen am Eibenring abgestellten Skoda Fabia. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.000,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 25. November 2021, 21.25 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw die Langweger Straße. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs (Langweger Straße/Dülper Straße) beschleunigte er seinen Pkw so, dass er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Es entstand Sachschaden.

