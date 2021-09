Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.09.21, gegen 05.00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 35-jährigen Autofahrer, der mit seinem Pkw auf der Gutachstraße in Titisee-Neustadt unterwegs war. Im Verlaufe der Kontrolle verdichteten sich die Erkenntnisse, dass der Fahrzeuglenker ohne die erforderliche Fahrerlaubnis fuhr. Der aus dem Kosovo stammende und seit Jahren in Deutschland lebende Fahrzeuglenker hatte es in der Vergangenheit versäumt, seinen kosovarischen Führerschein umschreiben zu lassen.

Die Polizei leitete gegen den Fahrzeuglenker ein Strafverfahren ein.

