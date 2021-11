Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Nahne Center - Polizei sucht beschädigten hellen Pkw

Osnabrück (ots)

Am letzten Mittwoch (17.11.2021) gegen 15.30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin, dass auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes am Nahne-Centers an der Iburger Straße ein parkender Pkw, ähnlich eines VW Caddy angefahren wurde. Die verursachende Person und dessen Fahrzeug konnten ermittelt werden, die Polizei aus Osnabrück sucht zur Sachverhaltsklärung den Besitzer oder Fahrer des beschädigten hellen Pkw. Dieser möge sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215 melden.

