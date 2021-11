Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Tödlicher Wohnungsbrand

Alfhausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:55 Uhr, nahmen zwei Bewohnerinnen eines Mehrparteienhauses in der Lärzer Straße das Piepen eines Rauchmelders wahr. Die beiden Frauen bemerkten ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss und wählten umgehend den Notruf. Eine 34-jährige Frau verschaffte sich noch Zugang zu der brandbetroffenen Wohnung, konnte dem 62-jährigen Bewohner mit Gehbehinderung allerdings nicht mehr helfen. Die Frau wurde durch Rauchgase und Hitze leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Ein hinzugekommener Ersthelfer, 21 Jahre alt, betrat die Brandwohnung ebenfalls noch, konnte aufgrund des fortgeschrittenen Brandgeschehens allerdings auch nicht mehr helfen. Die Feuerwehren aus Alfhausen, Rieste und Ankum gingen mit schwerem Atemschutz in das Mehrfamilienhaus vor und löschten den Brand. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 62-jährigen Wohnungsinhabers feststellen. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden allerdings nicht gefunden. Die Feuerwehr hatte alle Wohnungen des Mehrparteienhauses gewaltsam geöffnet und nach weiteren Bewohnern abgesucht. Die Belastung durch Rauchgase war so groß, dass die verbliebenen Bewohner die Nacht nicht in ihren Wohnungen verbringen konnten. Von den Ermittlern der Polizei wurde die betroffene Wohnung beschlagnahmt und versiegelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell