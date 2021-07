Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall-Flucht schnell geklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte-

Ein PKW-Fahrer versucht am Samstagmorgen, 24.07.2021, trotz Zeugen nach einem Unfall zu flüchten. Dank des abgelesenen Kennzeichens hielten Polizisten den betrunkenen Fahrer wenig später an.

Zwei Bielefelder, ein 20- und 21-Jähriger, saßen um 04:00 Uhr in einem geparkten PKW Skoda auf dem Parkplatz an der Straße Nebelswall und unterhielten sich. Sie beobachteten, wie ein junger Mann zu dem neben dem Skoda Oktavia geparkten VW Up ging, einstieg und los fuhr. Als der VW gegen den Skoda stieß, stiegen die Zeugen aus und gestikulierten, um den Fahrer auf sich und den Unfall aufmerksam zu machen.

Der VW-Fahrer fuhr, ohne Licht einzuschalten, los und flüchtete vom Tatort. Der 20-Jährige rief sofort die Polizei, schilderte den Sachverhalt und gab das vom flüchtigen PKW abgelesene Kennzeichen durch.

Wenige Minuten nach dem Anruf des Bielefelders, sichteten Streifenpolizisten den flüchtigen VW auf der Turnerstraße. Sie folgten dem Fahrzeug und hielten es in der Körnerstraße an. Als der 21-jährige Fahrer aus Bielefeld ausstieg, wirkte er auf die Polizisten alkoholisiert. Den Konsum von Alkohol und Drogen verneinte er, ein Alkoholtest verlief jedoch positiv. Die Beteiligung an einem Unfall sowie die Flucht stritt der VW-Fahrer ab. An der Fahrzeugfront erkannten die Beamten aber einen frischen Unfallschaden, der zu den Beschädigungen an dem Skoda passte.

Eine Ärztin entnahm dem 21-jährigen Fahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell