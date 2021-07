Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin verhindert Einbruch

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Eine Fußgängerin schlug am Sonntag, den 25.07.2021, am Obertorwall einen Täter, der versuchte aus einem Geschäft Ware zu "angeln", in die Flucht.

Gegen 01:20 Uhr ging eine Bielefelderin von der Notpfortenstraße über den Oberntorwall in Richtung Jahnplatz. Vor einem Geschäft bemerkte sie einen Mann, der mit einem langen Draht hantierte. Dies kam ihr verdächtig vor und sie sprach ihn an. Der Täter, der offenbar versuchte durch einen kleinen Spalt im Bereich des Eingangs mittels des Drahtes Ware aus der Auslage zu ziehen, ließ von seinem weiteren Vorhaben ab.

Als die Bielefelderin ihren Fußweg fortsetzte, folgte der Mann ihr kurz, beleidigte sie und flüchtete in Richtung Notpfortenstraße.

Der Flüchtige war zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 180 cm bis 185 cm groß, schlank, trug einen grauen Dreitagebart, ein Cappy, einen roten Pullover und einen schwarzen Rucksack.

Im Bereich der Innenstadt ermittelt die Polizei bereits wegen mehrerer Taten mit dem gleichen Modus Operandi.

Bemerken Sie in den Nachtstunden einen Mann oder eine Person, die sich im Bereich der Innenstadt ungewöhnlich vor den Geschäften aufhält, melden Sie dies der Polizei.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell