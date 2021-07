Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Werkzeuge

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Sennestadt - Unbekannte brachen in den Nacht von Mittwoch, 21.07.2021, auf Donnerstag an der Werkhofstraße in eine Werkstatt ein. Ein Mitarbeiter verschloss Mittwochabend gegen 19:30 Uhr die Werkstatt. Donnerstagmorgen um 07:00 Uhr stellte er den Einbruch fest. Die Täter waren während der Nacht in das Gebäude eingestiegen und hatten die Räume durchsucht. Sie erbeuteten einen Werkzeugkoffer mit einem Schwingschleifer und einer Bohrmaschine der Marke Bosch, einer Flex von Metabo und einer Nietenzange von Gisepa. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell