Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall: Pkw biegt vor Bus ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Trotz eines Bremsmanövers stieß ein besetzter Bus am Mittwoch, 21.07.2021, an der Detmolder Straße gegen das Heck eines Pkw. Der Autofahrer hatte zuvor den Linienbus überholt und bog vor diesem ab. Dabei verletzten sich zwei Fahrgäste leicht - darunter eine schwangere Frau. Gegen 19:30 Uhr war ein Linienbus auf dem rechten Fahrstreifen der Detmolder Straße stadtauswärts unterwegs. Nach der Einmündung Wismarer Straße fuhr ein Ford Mondeo links an dem Bus vorbei. Danach wechselte der 26-jährige Ford-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen vor den Linienbus, um auf ein Grundstück abzubiegen. Durch einen Rückstau konnte der 26-Jährige nicht komplett auf das Grundstück fahren, so dass er mit seinem Ford im Einfahrtsbereich halten musste. Trotz eines Bremsmanövers des 45-jährigen Busfahrers stieß der Mercedes Citaro gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Fords. Von den beiden leicht verletzten Fahrgästen fuhren Rettungssanitäter eine 25-jährige schwangere Bielefelderin vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige, seine Frau und ihr Baby blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme hielten ein Zeuge und der Busfahrer den Abstand, als der Ford-Fahrer vor dem Bus einscherte, für zu gering. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell