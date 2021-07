Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Fahrt endet auf dem Dach

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte- Am Freitagmorgen, 23.07.2021, landete der PKW einer alkoholisierten Bielefelderin nach einem Verkehrsunfall auf dem Dach. Eine 26-jährige Bielefelderin befuhr um 05:25 Uhr mit ihrem PKW Fiat die Jöllenbecker Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 38 kam der Fiat nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen geparkten Opel Corsa, schleuderte weiter über die Fahrbahn gegen einen geparkten Mazda, kippte schließlich um und kam auf dem Dach zum Liegen. Die angetrunkene Fahrerin erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, wo ein Arzt ihr auch eine Blutprobe entnahm. Der Fiat und der Opel Corsa wurden so stark beschädigt, das sie nicht mehr fahrbereit waren. An dem Mazda entstand leichterer Sachschaden.

