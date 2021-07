Polizei Bielefeld

POL-BI: Jahresbilanz 2020 der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Die Bielefelder Polizei legt ihre Einsatzbilanz für das zurückliegende Jahr vor. Einsatzgeschehen Insgesamt hat das PP Bielefeld 99.201 Einsätze bearbeitet. Das sind im Schnitt 272 Einsätze pro Tag. Davon waren 77.328 Einsätze (2019 insgesamt 84.106) durch die Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz (GE) im Stadtgebiet zu bearbeiten und der Rest durch die Direktion Verkehr im Bereich der ostwestfälischen Autobahnabschnitte. Die Einsatzzahlen sind im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie gesunken und haben sich thematisch verändert. Die tägliche Einsatzbelastung der Polizeibeamten im Streifendienst befindet sich damit im Vergleich zum Vorjahr auf einem etwas niedrigeren, aber weiterhin hohen Niveau. Einsatzreaktionszeiten Die Arbeit der Bielefelder Polizei war auch im Jahr 2020 geprägt von guten Reaktionszeiten. Die Werte sind mehrheitlich besser als der Landesdurchschnitt des Landes Nordrhein-Westfalen. Bei den Einsatzreaktionszeiten aller "außenveranlassten Einsätze im täglichen Dienst" ist der Wert im Vergleich zum Jahr 2019 identisch geblieben (gut 14 Minuten). Der Wert der Einsatzreaktionszeiten "Täter am Ort" hat sich mit durchschnittlichen 4:43 Minuten um 15 Sekunden zum Jahr 2019 verbessert, im Bereich der Einsatzreaktionszeiten "Verkehrsunfall mit Personenschaden" mit 8:21 Minuten um lediglich 8 Sekunden verschlechtert. Darüber hinaus gab es zahlreiche Einsätze im Rahmen von - demonstrativen Aktionen (401 Versammlungen und Aufzüge unter freiemHimmel - im Jahr 2019 waren es 195 Versammlungen), - Fußballlagen (15 Einsätze sowie Aufstiegsfeier DSC Arminia Bielefeld) - Dauerlagen (z. B. Infektionsgeschehen bei der Fa. Tönnies und Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (Überwachung Vorgaben der CoronaSchutzVO)), - Objektschutzmaßnahmen (zum Beispiel an der jüdischen Synagoge). Polizeigewahrsam Im Jahr 2020 wurden im Polizeigewahrsam 1.481 Personen aufgenommen, das sind 402 Personen weniger als im Jahr 2019. Es handelte sich dabei um 1.339 männliche und 142 weibliche Personen. In 859 Fällen wurden freiheitsentziehende Maßnahmen nach Polizeirecht, in 622 Fällen nach Strafprozessrecht durchgesetzt. Bereitschaftspolizeihundertschaft Im Jahr 2020 wurde die Bereitschaftspolizeihundertschaft Bielefeld im Rahmen von insgesamt 138 Sondereinsätzen in Bielefeld, im Land NRW, aber auch in anderen Ländern eingesetzt. Der Schwerpunkte der Einsatzanlässe sind im Gegensatz zum Vorjahr nicht im Bereich von Fußballeinsätzen zu finden, da ab Mitte März 2020 die Fußballspiele ohne Zuschauer stattfanden, sondern in verschiedenen Einsatz- und Versammlungslagen.

