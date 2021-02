Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schaukelsitzbänke von Spielplatz gestohlen

Zeugen gesucht

Wegberg-Beeckerheide (ots)

Zwischen dem 15. Februar (Montag) und 21. Februar (Sonntag) wurden von einem Spielplatz am Schlehenweg mehrere Sitzbänke der Schaukel entwendet. Weiterhin beschmierten die unbekannten Täter die dortigen Parkbänke mit weißer Farbe. Hinweise zu diesen Taten werden erbeten an das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefonnummer 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell